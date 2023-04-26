Лавров довел Запад до паники одной фразой

Министр сделал жесткое предупреждение

Перед недавней поездкой в США министр иностранных дел России Сергей Лавров разразился гневной тирадой в адрес Вашингтона, утверждает британское издание Daily Express. Дипломат послал американским властям сигнал о том, что Москва намерена жестко им отомстить.

Так Лавров отреагировал на отказ США в выдаче виз российским журналистам, сообщает "Свободная пресса". Он напомнил, что в стране официально поддерживают свободу слова, но по факту не следуют своим идеалам.

Британские журналисты заявили, что глава российского МИД буквально начал словестную атаку на Вашингтон, в которой его поддерживал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Лавров по итогу выступил "с пугающим предупреждением" для США.



"Будьте уверены, что мы не забудем и не простим", – сказал министр.

В Daily Express отметили, что такое напряжение в преддверии визита Сергея Лаврова в Нью-Йорк только усугубило и без того напряженные отношения между Россией и Соединенными Штатами. При этом американцы обвинили во всем российскую сторону, которая до это приняла ограничительные меры в отношении посольства США. По их официальному заявлению, оформить визы российским журналистам в таких условиях было крайне затруднительно, указывает Радио 1.