Лавров довел Запад до паники одной фразой

Лавров довел Запад до паники одной фразой
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Министр сделал жесткое предупреждение

Перед недавней поездкой в США министр иностранных дел России Сергей Лавров разразился гневной тирадой в адрес Вашингтона, утверждает британское издание Daily Express. Дипломат послал американским властям сигнал о том, что Москва намерена жестко им отомстить.

Так Лавров отреагировал на отказ США в выдаче виз российским журналистам, сообщает "Свободная пресса". Он напомнил, что в стране официально поддерживают свободу слова, но по факту не следуют своим идеалам. 

Британские журналисты заявили, что глава российского МИД буквально начал словестную атаку на Вашингтон, в которой его поддерживал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Лавров по итогу выступил "с пугающим предупреждением" для США.

"Будьте уверены, что мы не забудем и не простим", – сказал министр.

В Daily Express отметили, что такое напряжение в преддверии визита Сергея Лаврова в Нью-Йорк только усугубило и без того напряженные отношения между Россией и Соединенными Штатами. При этом американцы обвинили во всем российскую сторону, которая до это приняла ограничительные меры в отношении посольства США. По их официальному заявлению, оформить визы российским журналистам в таких условиях было крайне затруднительно, указывает Радио 1

Источник: Daily Express ✓ Надежный источник
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