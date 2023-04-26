Россия отомстила Норвегии за высылку дипломатов

Решение было лично объявлено иностранному послу

В середине апреля Осло объявило персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства. Их обвинили в шпионской деятельности, которая несовместима с дипломатическим статусом. При этом норвежские власти заявили, что, несмотря на инцидент, хотели бы сохранить хорошие отношение с Россией.

После этого Москва пошла на ответные меры. В российский МИД был вызван посол Норвегии в стране Роберт Квиле – ему выразили решительный протест из-за высылки российских дипломатов, сообщает телеканал "360".

"Этот враждебный шаг еще более усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, находящихся и без того на критически низком уровне", – сказано в заявлении ведомства.

В ответ Россия объявила персонами нон грата десять представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата Атташе по вопросам обороны, отдельно подчеркнув, что будут дополнительные меры в отношении норвежского ведомства с российской стороны, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".