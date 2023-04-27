СМИ сообщили о попытке покушения на Путина

СМИ сообщили о попытке покушения на Путина
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинцы серьезно опозорились

Упавший в Подмосковье украинский беспилотник, на котором нашли около 17 кг тротила, был предназначен для покушения на президента России Владимира Путина. Об этом, ссылаясь на собственное расследование, заявили журналисты немецкого Bild*.

В статье говорится, что основной целью украинского UJ-22 был новый индустриальный парк около Москвы, расположенный в 500 км от украинской границы. Ответственность за подготовку теракта взял на себя близкий к спеслужбам Украины активист, который якобы получил информацию о предстоящем визите Путина в "Руднево".

Однако до места назначения дрон долететь не смог – он упал примерно в 20 км к востоку от индустриального парка.

При этом журналисты допускают, что Киев мог запустить дезинформацию с покушением Владимира Путина в "Руднево", выдавая желаемое за действительность, поскольку ранее поездку анонсировал журналист Павел Зарубин, но конкретную дату не называл.

"Понятно, что нанести точечный удар по главе российского государства с помощью дрона-камикадзе – практически невозможное действие. Но сам факт того, что такой беспилотник долетит до места, где планирует остановиться Путин, – это пощечина российскому президенту",

– заявляют военные эксперты издания.

Украинский беспилотник с 17 кг взрывчатки нашли 24 апреля под Ногинском. Его обнаружила местная жительница недалеко от собственного дома, сообщает телеканал "360".

*заблокирован на территории России по требованию Генпрокуратуры
Источник: Bild* • Требует проверки
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