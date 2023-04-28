Президента Сербии срочно увезли в больницу

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Cербского лидера Александра Вучича срочно госпитализировали, о чем стало известно сегодня, 28 апреля. Официальные заявления на этот счет Белград еще не делал.
Причина госпитализации главы государства также не указывается. Одна из версий гласит, что Вучича увезли в Военно-медицинскую академию.
Известно, что четыре года назад главу Сербии уже увозили в больницу из-за сердечно-сосудистого заболевания.
В 2019 году Вучич попадал в больницу из-за сердечно-сосудистого заболевания, диагностированного медиками, уточняет телеканал "360". На тот момент сербского лидера обследовали кардиологи академии, причиной госпитализации оказались "кардиоваскулярные проблемы".
Официальное подтверждение данных в настоящее время отсутствует, пишет "Радио 1".
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