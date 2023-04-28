Президента Сербии срочно увезли в больницу

Президента Сербии срочно увезли в больницу
Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Причина не называется

Cербского лидера Александра Вучича срочно госпитализировали, о чем стало известно сегодня, 28 апреля. Официальные заявления на этот счет Белград еще не делал.

Причина госпитализации главы государства также не указывается. Одна из версий гласит, что Вучича увезли в Военно-медицинскую академию.

Известно, что четыре года назад главу Сербии уже увозили в больницу из-за сердечно-сосудистого заболевания.

В 2019 году Вучич попадал в больницу из-за сердечно-сосудистого заболевания, диагностированного медиками, уточняет телеканал "360". На тот момент сербского лидера обследовали кардиологи академии, причиной госпитализации оказались "кардиоваскулярные проблемы".

Официальное подтверждение данных в настоящее время отсутствует, пишет "Радио 1".

Источник: B92 ✓ Надежный источник
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