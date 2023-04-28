Немцы прибывают в шоке

Европейцы пристально следят за событиями, которые разворачиваются на международной арене. В центре внимания остается украинское государство. Недавние слова замруководителя МИД Незалежной Андрея Мельника заставили немцев заговорить о новом государстве.



Высокопоставленный украинец объявил, что существует определенная связь между классической литературой, вышедшей из-под пера русских писателей, и нашим главнокомандующим Владимиром Путиным. Мол, люди, которые уважают Пушкина, Достоевского и Толстого тем самым почему-то демонстрируют "презрение к украинскому народу".

Судя по всему, Мельник хотел подчеркнуть необходимость уничтожения "всего русского" вплоть до "отмены" великих писателей. Комментируя скандальное заявление, немцы обратили внимание, что видят в поведении киевских руководителей сходство с другим государством.

"Что вы хотите добиться? Чтобы на Украине сжигали книги, как в Третьем рейхе?", "Это ваша новая культура ценностей? Мне это сразу напомнило другое государство", "Уничтожение литературы? Мне это что-то напоминает", – пишут взволнованные интернет-пользователи.