Путин решил с Эрдоганом "зерновой вопрос"

Сделку необходимо продлевать уже в середине мая

Срок действия "черноморской инициативы" истечет 18 мая. Пока что стороны не определились с продлением сделки.

Как пишет "Пятый канал", немаловажную роль в инициативе играет Турция, превратившаяся в транзитный хаб для российского зерна. Генеральный секретарь ООН направил в Москву и Анкару письма по "Черноморской инициативе". Содержание, однако, неизвестно.

Как указывает "Пятый канал", президент России Владимир Путин созвонился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив с ним зерновой вопрос.

"Прорабатывается и инициатива господина Эрдогана о безвозмездной отправке в наиболее нуждающиеся страны мира муки, которую из поставляемого российской стороной зерна произведет турецкая мукомольная промышленность", – указал Путин.