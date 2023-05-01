"Придется арестовать": в ЮАР сделали Путину предупреждение

Лидер собирался приехать в регион в августе

У Южно-Африканской республики нет другого варианта, кроме как ареста Владимира Путина в случае его визита на августовский саммит БРИКС. Власти пытаются намекнуть российскому лидеру, что лучше выступить во время мероприятия в онлайн формате, пишут местные СМИ.

Неназванные чиновники утверждают, что из-за решения суда в Нидерландах им придется арестовать Путина в случае визита.

"Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", – заявил собеседник Sunday Times.

При этом в прошлом ЮАР уже нарушала свое соглашение с Римским статутом, не арестовывая бывшего президента Судана Омара аль-Башира, которому были предъявлены обвинения в геноциде и преступлениях против человечности.

До этого власти инициировали возможность внесения поправки в законодательство, которая сделает Римский статут внутренним. Это потребует от ЮАР отказаться от иммунитета для лиц, которым МУС предъявил обвинения.