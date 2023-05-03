"Военные меры": Москва жестко ответила подбирающейся к рубежам РФ НАТО

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Если военные базы Североатлантического альянса приблизятся к нашим северным рубежам, российские власти будут вынуждены пойти на серьезные меры, в том числе, военного характера. С таким заявлением выступила официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова.
Таким образом российский дипломат прокомментировала возможные последствия двустороннего договора по сотрудничеству в сфере обороны между вашингтонской и хельсинской администрациями. Кроме того, российская сторона внимательно следит за поведением стран-участниц Североатлантической военной коалиции.
Ранее в Хельсинки заявили, что разрабатываемое американо-финское соглашение, в частности, позволит военным США использовать земли Финляндии для размещения натовских баз и хранения боеприпасов.
Москва предпримет ответные меры как военного, технического так и иного характера, с особым вниманием подчеркнула представительница дипломатического ведомства нашей страны.
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