Вашингтон продолжает упражняться в русофобской риторике

В начале года венесуэльский лидер Николас Мадуро выступил с предложением организовать новый военный союз для того, чтобы бороться с гегемонией Соединенных Штатов Америки. После этого в Вашингтоне началась форменная паника. Наглые заявления Белого дома посыпались, как из рога изобилия.



По мнению руководителя Венесуэлы, противостоять захватническим действиям англосаксов способен блок, который должен включать Россию, Венесуэлу, Китай, латиноамериканские страны и государства Карибского бассейна.

Разумеется, такая идея не пришлась по вкусу Вашингтону. Соединенные Штаты все еще считают себя властелинами мира. Дошло до того, что в Америке объявили: они не допустят создание каких бы то ни было союзов без их одобрения. Такая наглость в адрес ведущих держав планеты – России и Китая звучит весьма смело и подло, отмечают аналитики издания "Царьград".

Очевидно, что американцы абсолютно не считаются с другими игроками мировой арены и считают себя полноправными хозяевами мира. Однако ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, показала, что Россия способна противостоять всему блоку НАТО, отмечают аналитики. При этом многие страны начинают склоняться к тому, чтобы поддержать Москву в борьбе с гегемонией Вашингтона.