Министр уже улетел договариваться с союзниками

Глава российского МИД Сергей Лавров отправился в Индию с официальным визитом, где выступит в заседании коллег ШОС. По словам политолога Сергея Маркова, перед лидером российской дипломатии стоят несколько задач.

Марков указал, что вопрос, идущий первым в списке – сопротивление давлению Европейского Союза и Штатов, желающих сорвать торговое сотрудничество стран Шанхайской организации сотрудничества с РФ.

Наконец, нужно помнить о необходимости урегулирования возможного военного конфликта Ирана и Израиля, за которым стоят американцы. ШОС предстоит определиться с членством Ирана. Сюда же относится и еще один вопрос – принятие новых государств в состав организации, помимо Ирана.

Еще один из вопросов, указал Марков, касается укрепления государственных границ среднеазиатских стран, испытывающих давление со стороны радикалов и американцев. Им необходима программа военной помощи, которая также требует обсуждения.







