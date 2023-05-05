Раскрыт главный страх засуетившихся США

Раскрыт главный страх засуетившихся США
Фото: www.unsplash.com
Вашингтон осознает безрадостность своих перспектив

Китайские эксперты обратили внимание на действия резко активизировавшейся вашингтонской администрации. В Поднебесной уверены, что за суетливыми действиями Белого дома стоит боязнь американцев потерять свое господство.

Таким образом в Китайской Народной Республике отреагировали на новый американский законопроект, который ставит своей целью сдержать развитие Китая. Аналитики из Поднебесной отмечают, что подобного рода действия демонстрируют наличие у США животного страха – американцы очень боятся потерять свое господство.

Документ, в частности, нацелен на сдерживание технического прогресса в Китае. Увесистый пакет рекомендаций получил название "Соперничество с Китаем 2.0".

Китай отмечает, что сегодня представители и Демократической, и Республиканской партий в Соединенных Штатах Америки очень боятся, что бразды правления миром будут вырваны из рук Вашингтона. Америка готова на все, чтобы сохранить свои позиции. Сейчас Штаты начинают с удвоенной силой давить на Китай.

Источник: Global Times ✓ Надежный источник
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