Конфликт конфликтом, а деньги должны быть всегда

Российский "Газпром" подает газ через Украину в объеме, который подтвердил Киев через "Суджу" – 39,3 млн кубов на 7 сая. На подачу через "Сохрановку" заявка не была одобрена, указали в российской компании.

Специальная операция не помешала российскому газовому гиганту сохранить поставки топлива в Европу с украинским транзитом. С мая 2022 года поставки из Российской Федерации по украинской ГТС сохраняли прежние показатели в районе 30 млн кубометров в сутки. С января показатель снизился до 24,4 млн кубов.

Киев ранее прекратил прием топлива через "Сохрановку", заявив, что причиной стала подконтрольность станции Российской Федерации – она расположена на территории Луганской Народной республики. У "Газпрома" для экспорта в ЕС остается только "Суджа".

В апреле сообщалось, что российская нефтегазовая компания нарастила поставки топлива в ЕС через Украину – в середине месяца объем вырос до 38 с половиной миллионов кубов.