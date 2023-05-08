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Жители Соединенных Штатов Америки внимательно следят за развитием событий на международной арене. Многие понимают, что Россия не является инициатором конфликта, а наоборот, пытается сдержать мир от падения в бездну. Любопытными размышлениями на этот счет поделился экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.
Известный американский аналитик подчеркнул, что именно личностные характеристики нашего главнокомандующего Владимира Путина позволяют сохранить стабильность в мире, который как никогда раньше оказался близок к третьей мировой войне.
Американский полковник заявил, что сдержанность и адекватная реакция Владимира Владимировича на иррациональные поступки вашингтонской администрации и их сателлитов на Украине спасают мир от нового глобального конфликта.
"Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер", – подчеркнул представитель экспертного сообщества Соединенных Штатов Америки.
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