Бережет мир от катастрофы: в США назвали "спасительную" черту Путина

Бережет мир от катастрофы: в США назвали "спасительную" черту Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наш президент приводит в восторг многих американцев

Жители Соединенных Штатов Америки внимательно следят за развитием событий на международной арене. Многие понимают, что Россия не является инициатором конфликта, а наоборот, пытается сдержать мир от падения в бездну. Любопытными размышлениями на этот счет поделился экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

Известный американский аналитик подчеркнул, что именно личностные характеристики нашего главнокомандующего Владимира Путина позволяют сохранить стабильность в мире, который как никогда раньше оказался близок к третьей мировой войне.

Американский полковник заявил, что сдержанность и адекватная реакция Владимира Владимировича на иррациональные поступки вашингтонской администрации и их сателлитов на Украине спасают мир от нового глобального конфликта.

"Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер", – подчеркнул представитель экспертного сообщества Соединенных Штатов Америки.

Источник: YouTube-канал London Real ✓ Надежный источник
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