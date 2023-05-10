Медведев публично поиздевался над Польшей

Зампред Совета безопасности призвал переименовать страну в "Царство Польское"

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал исторические притязания Польши, которая на этот раз отметилась готовностью переименовать российский Калининград в Крулевец – как исторически в Польше называли этот город.

По словам политика, Варшава вновь удумала всех научить собственной истории – и параллельно подчеркнула, как не нравится ей название современного Калининграда.

Однако, указывает Медведев, на мелочи в таком случае можно и не размениваться – Россия тоже может вспомнить об исторических названиях польских городов и населенных пунктов царских времен. К примеру, Кракау вместо Кракова и Царство Польское в составе РФ.

В Польше, кстати говоря, обосновали собственное решение по переименованию Калининграда в праве на использование традиционной терминологией. Естественно, вопрос имеет политический окрас – в Варшаве подчеркнули, что СВО вызывает желание переосмыслить вопрос "о навязанных названиях".