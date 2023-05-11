Белый дом срочно позвонил Путину

Стороны мгновенно обо всем договорились, утверждает экономист

Лидеры постсоветских государств неожиданно появились на параде Победы в Москве – после звонка в Кремль из Соединенных Штатов, считает экономист Михаил Хазин. 9 мая на параде оказались президенты Кыргызстана, Белоруссии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Туркмении.

Очевидно, что срочность того самого звонка была вполне оправдана. Хазин убежден, что тех поставили перед фактом: жизнь теперь будет другой. А затем поступило некое предложение, от которого нельзя отказаться.

Спикер полагает, что до этого момента Путин сам был проинформирован о планах американской стороны по выходу из тяжелого финансового и экономического положения, в котором оказался весь мир. Белый дом и Кремль, вероятно, нашли некоторые точки соприкосновения. Сразу после этого лидеры стран СНГ примчали в Москву, послав ясный сигнал: зона влияния России остается прежней.

"Судя по тому, что все эти ребята приехали, они договорились о следующем: "СНГ целиком забираешь себе". Обращаю внимание: не Путин предложил – из Вашингтона предложили ему", – высказался эксперт.

