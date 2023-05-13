Жителям Запада надоело слушать бред

Долгое время европейские политики соревнуются в неадекватности заявлений в адрес нашего государства. Большими успехами в этом неблагодарном деле может похвастаться руководительница немецкого МИД Анналена Бербок. Недавнее ее высказывание получило широкий резонанс в социальных сетях.



Так, высокопоставленная немка объявила, что если какая-нибудь страна посмеет предоставить Российской Федерации военную помощь для урегулирования конфликта, разразившегося на территории украинского государства, то она автоматически будет приравнена к участнице боевых действий.



Вопиющая наглость и двойные стандарты обескуражили западных интернет-пользователей. Бербок напомнили, что вся Европа активно поддерживает киевский режим и считает это нормой.

"Я бы хотела, чтобы эта женщина просто заткнулась! Весь Запад поставляет Киеву оружие", "У суверенных стран есть права. Не ей объявлять, кому что делать", "Как насчет поставок Европы на Украину?" – задают резонные вопросы в Сети.

