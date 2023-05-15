"Пора действовать": новый друг России заставил США паниковать

"Пора действовать": новый друг России заставил США паниковать
Фото: www.unsplash.com
Американцы пристально следят за шагами Москвы

Развитие событий на международной арене давно оставляет желать лучшего. Действия коалиции западных стран привели к серьезной эскалации обстановки в мировом пространстве. Более того, любая возможность усиления позиций нашей страны приводит к негодованию США и их сателлитов. Настоящую панику вызвало появление у России нового мощного союзника.

Коллективный Запад бьет тревогу из-за усиления связей между Москвой и Тегераном. Российско-иранский союз способен попортить американцам немало крови, передает информационный ресурс "Радио 1".

К таким выводам пришли журналисты авторитетного американского издания 19FortyFive. Аналитики подчеркивают, что вашингтонской администрации срочно нужно что-то предпринять – "пора действовать", иначе баланс в мировом пространстве качнется в сторону России и ее союзников, отмечает телеканал "360".

Журналисты пишут, что появление антизападной российско-иранской оси может привести к самым печальным последствиям для США и Европы. Укрепление военного, внешнеполитического и экономического взаимодействия между Россией и Ираном грозит объединенному Западу, передает телеканал RT.

Отмечается, что Тегеран хочет закупить у Москвы мощную военную технику, а мы, по мнению американских аналитиков, способны оказать Ирану помощь в ядерной программе.

Источник: 19fortyfive ✓ Надежный источник
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