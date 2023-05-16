"Это шизофрения": поднявший руку на Москву Париж получил пендаль из Китая

"Это шизофрения": поднявший руку на Москву Париж получил пендаль из Китая
Фото: www.unsplash.com
Макрону указали его место

Недавнее хамское заявление главы французского государства Эммануэля Макрона о России наделало много шума. Высокопоставленный француз внезапно объявил, что Москва уже якобы потерпела геополитический крах, так как "впадает в вассальную зависимость" от Китая. В Поднебесной живо отреагировали на выпад Макрона и поспешили поставить европейца на место.

Китайские интернет-пользователи напомнили французскому политику, что Евросоюз и все входящие в него страны сегодня полностью растеряли свою субъектность. Европейцы во всем подчиняются американскому Большому брату и давно сдали свои национальные интересы.

Напротив, как отмечают китайцы, Москва и Пекин – два равноправных партнера, союз которых выгоден обеим сторонам и способен вернуть стабильность на международную арену.

Жители Поднебесной не стали стесняться в выражениях и прямо объявили, что поведение Макрона наводит их на мысли о серьезных проблемах политика с мозговой деятельностью.

"Это Франция находится под диктатом Америки", "Макрон! Это же шизофрения", "Вообще-то, это Вашингтон высаживает контингенты и строит базы в домах братьев своих меньших", – резонно замечают в интернет-пространстве.

Источник: Гуаньча ✓ Надежный источник
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