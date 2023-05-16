США хищно накинулись на задумавшую подружиться с Россией страну

США хищно накинулись на задумавшую подружиться с Россией страну
Фото: www.unsplash.com
Потенциальному товарищу Москвы описали незавидное будущее

Американские журналисты раскопали любопытную информацию. Оказалось, что представители властей Соединенных Штатов погрозили пальцем президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Зейда Аль Нахайяну.

В вашингтонской администрации обратили внимание на потепление отношений между этим восточным государством и Российской Федерацией. Также ОАЭ проявляют большой интерес к партнерским связям с Китаем. Все это не на шутку тревожит американских политиков. Местные чиновники уже пригрозили восточному государству.

Так, по информации, которая появилась в распоряжении американских журналистов, президенту Эмиратов объявили, что в случае укрепления связей с Москвой и Пекином Вашингтон резко изменит свое отношение к стране и перестанет считать ее надежным партнером. В первую очередь, речь идет о взаимодействии с Россией и Китаем в сфере разведки и военной области.

При этом источники в Арабских Эмиратах утверждают, что шейх не считает близкие отношения с Америкой препятствием для развития взаимовыгодного сотрудничества с РФ и КНР.

Источник: Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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