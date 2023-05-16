США хищно накинулись на задумавшую подружиться с Россией страну

Потенциальному товарищу Москвы описали незавидное будущее

Американские журналисты раскопали любопытную информацию. Оказалось, что представители властей Соединенных Штатов погрозили пальцем президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Зейда Аль Нахайяну.



В вашингтонской администрации обратили внимание на потепление отношений между этим восточным государством и Российской Федерацией. Также ОАЭ проявляют большой интерес к партнерским связям с Китаем. Все это не на шутку тревожит американских политиков. Местные чиновники уже пригрозили восточному государству.



Так, по информации, которая появилась в распоряжении американских журналистов, президенту Эмиратов объявили, что в случае укрепления связей с Москвой и Пекином Вашингтон резко изменит свое отношение к стране и перестанет считать ее надежным партнером. В первую очередь, речь идет о взаимодействии с Россией и Китаем в сфере разведки и военной области.



При этом источники в Арабских Эмиратах утверждают, что шейх не считает близкие отношения с Америкой препятствием для развития взаимовыгодного сотрудничества с РФ и КНР.

