Грядет серьезное перестроение мира

На протяжении многих лет европейцы используют обещания об интеграции в их "просвещенный мир" в качестве своего рода морковки перед носами ряда стран. Такими надеждами, в частности, тешили Турцию и Украину. Однако эксперты бьют тревогу.



Аналитики решили напомнить, что Европейской союз "не резиновый". В него невозможно принять такое количество стран. Тем более, что серьезные экономические трудности поставили саму Европу в крайне тяжелое положение. В таком состоянии объединение не способно одновременно взять в свое дружное семейство Киев и Анкару.



"Немыслимо, чтобы Евросоюз смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет", – подчеркнул высокопоставленный еврочиновник в беседе с журналистами.



Именно поэтому в Европе надеются, что в гонке за пост главы турецкого государства победит Реджеп Эрдоган. В случае, если власть возьмут оппозиционеры, настроенные на дальнейшую интеграцию с Европой, Брюссель окажется в щекотливом положении, так как будет вынужден продолжить вилять хвостом перед Анкарой.

