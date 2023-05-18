Москва вынесла Западу ультиматум по "зерновому вопросу"

Россия напоминает о своих условиях

Москва не станет продлевать зерновую сделку после 17 июля, если стороны не будут заниматься решением проблемных вопросов по соглашению, сообщили в российском МИД.

Напомним, в июле 2022 года представители РФ, Украины, Турции, а также Организации Объединенных Наций подписали инициативу о вывозе украинского зерна и продовольственных товаров, а также удобрения из портов Черноморского региона, включая Одессу. Согласовывает движение судов по зерновой сделке координационный центр, действующий в Турции. В рамки договоренностей вошел меморандум РФ, предусматривающий разблокировку ее экспорта с другими требованиями по отмене санкционных мер. В Москве указывают, что эта часть договоренностей не выполняется.

Ранее глава РФ Владимир Путин отмечал, что Запад присваивает себе основную часть украинского зерна, игнорируя голодающие африканские страны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что два месяца по зерновой сделке станут "решающими", передает телеканал "360".