Кремль назвал самую главную проблему России

Кремль назвал самую главную проблему России
Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
За страной утянулся "исторический хвост", за которым больно наблюдать

Властям предстоит принять иные меры для устранения демографической проблемы – прежние усилия не привели к результату, на который нацеливались в РФ, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, речь идет о давней, исторической, неопреодолимой проблеме, которая тянется со времен Великой Отечественной войны и 1990-х годов, сопровождавшихся войной.

Спустя двадцать лет оба фактора, по словам Пескова, были соединены, образовавшись в "исторический хвост". Прежний комплексный набор мер не дал ощутимого результата.

Поэтому, отметил Песков, правительство разрабатывает новые меры для решения демографической проблемы. В Кремле добавили, что для выхода из нее нет определенной панацеи – все упирается в работу, которая займет долгие годы.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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