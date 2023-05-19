Кремль назвал самую главную проблему России

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Властям предстоит принять иные меры для устранения демографической проблемы – прежние усилия не привели к результату, на который нацеливались в РФ, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента России, речь идет о давней, исторической, неопреодолимой проблеме, которая тянется со времен Великой Отечественной войны и 1990-х годов, сопровождавшихся войной.
Спустя двадцать лет оба фактора, по словам Пескова, были соединены, образовавшись в "исторический хвост". Прежний комплексный набор мер не дал ощутимого результата.
Поэтому, отметил Песков, правительство разрабатывает новые меры для решения демографической проблемы. В Кремле добавили, что для выхода из нее нет определенной панацеи – все упирается в работу, которая займет долгие годы.
Система показала свою несостоятельность