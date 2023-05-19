Кремль назвал самую главную проблему России

За страной утянулся "исторический хвост", за которым больно наблюдать

Властям предстоит принять иные меры для устранения демографической проблемы – прежние усилия не привели к результату, на который нацеливались в РФ, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, речь идет о давней, исторической, неопреодолимой проблеме, которая тянется со времен Великой Отечественной войны и 1990-х годов, сопровождавшихся войной.

Спустя двадцать лет оба фактора, по словам Пескова, были соединены, образовавшись в "исторический хвост". Прежний комплексный набор мер не дал ощутимого результата.

Поэтому, отметил Песков, правительство разрабатывает новые меры для решения демографической проблемы. В Кремле добавили, что для выхода из нее нет определенной панацеи – все упирается в работу, которая займет долгие годы.