Лидеры G7 сделали несколько заявлений о России

"Большая семерка" обратилась к Китаю и Ирану

За день до окончания саммита в Хиросиме представители стран G7 опубликовали итоговое коммюнике встречи. В нем было несколько пунктов, которые касались России и украинского кризиса. Документ распространило Министерство иностранных дел Японии.

В коммюнике сказано, что "Большая семерка" осуждает "агрессию" России против Украины и будет поддерживать украинскую сторону в сопротивлении так долго, сколько потребуется. Представители стран пообещали усилить финансовую и военную поддержку Киева, а также способствовать росту российских расходов на ведение конфликта и тех государств, которые оказывают Москве поддержку.

По заявлению лидеров, они крайне обеспокоены тем, что страны с низким и средним уровнем дохода страдают от продолжительного противостояния России и Украины. По их словам, это влияет на энергетические рынки и цепочки поставок во всем мире.

"Мы также призываем Россию отменить меры, препятствующие экспорту российского зерна и удобрений. Учитывая важную роль Украины как крупного экспортера продовольствия в мире, мы серьезно обеспокоены нынешним и будущим влиянием преднамеренного нарушения Россией сельскохозяйственного сектора Украины на продовольственную безопасность в наиболее уязвимых странах", – сказано в заявлении.

В G7 обвинили Москву в "информационных манипуляциях и сокрытии фактов агрессии". Они обратились к Китаю с призывом "оказать давление" на Россию, чтобы вывести войска с украинской территории.

"Мы призываем Китай поддерживать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир на основе территориальной целостности и принципов и целей Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной", – отметили в коммюнике.

Иран призвали прекратить поддерживать российскую сторону с помощью передачи беспилотников. Также они отметили, что обеспокоены действиями ЧВК "Вагнер" в Африке, заявив о нарушении человеческих прав в регионе.