Евросоюз снова обманул Россию в зерновой сделке

Евросоюз снова обманул Россию в зерновой сделке
Фото: Guillermo Gutierrez Carrascal/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Запад не пошел на выдвинутое Москвой ключевое условие

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано утверждает, что у Европы нет планов по подключению Россельхозбанка к SWIFT в рамках реализации зерновой сделки. Это требование было одним из ключевых со строны России по черноморской инициативе.

Все стороны договорились продлить зерновую сделку на два месяца – до 17 июля, сообщает URA.RU. При этом Москва выдвинула несколько ключевых принципов, которые требуются для последующего продления соглашения, в том числе и переподключение к системе SWIFT. 

Петер Стано утверждает, что пока у ЕС нет планов по этому пункту, поскольку ограничения являются частью западных санкций, введенных против России, сообщает телеканал "360". Снять их можно только после окончания конфликта на Украине.

Эксперт по аграрному рынку Александр Корбут утверждает, что проблемы со SWIFT сделали транзакции дороже и менее оперативными. При этом Запад отказывается от нормализации функционирования российского сельскохозяйственного сектора, что неминуемо приведет к отказу Москвы от зерновой сделки. 

"Если сделки не станет, то закупочные цены на мировом рынке подрастут, а наше зерно будет продаваться дороже. Другим странам придется заплатить за невыполнение Западом требований России",

– подытожил он.

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
новости партнеров

Озвучен следующий шаг ВС РФ после взятия Бахмута

Город возьмут в течение последующих трех дней

Лидеры G7 сделали несколько заявлений о России

"Большая семерка" обратилась к Китаю и Ирану

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей