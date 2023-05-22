Запад не пошел на выдвинутое Москвой ключевое условие

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано утверждает, что у Европы нет планов по подключению Россельхозбанка к SWIFT в рамках реализации зерновой сделки. Это требование было одним из ключевых со строны России по черноморской инициативе.

Все стороны договорились продлить зерновую сделку на два месяца – до 17 июля, сообщает URA.RU. При этом Москва выдвинула несколько ключевых принципов, которые требуются для последующего продления соглашения, в том числе и переподключение к системе SWIFT.

Петер Стано утверждает, что пока у ЕС нет планов по этому пункту, поскольку ограничения являются частью западных санкций, введенных против России, сообщает телеканал "360". Снять их можно только после окончания конфликта на Украине.

Эксперт по аграрному рынку Александр Корбут утверждает, что проблемы со SWIFT сделали транзакции дороже и менее оперативными. При этом Запад отказывается от нормализации функционирования российского сельскохозяйственного сектора, что неминуемо приведет к отказу Москвы от зерновой сделки.

"Если сделки не станет, то закупочные цены на мировом рынке подрастут, а наше зерно будет продаваться дороже. Другим странам придется заплатить за невыполнение Западом требований России",

– подытожил он.