Между министрами произошла ссора

Во время встречи глав МИД в Брюсселе Германия и Венгрия устроили разборки по поводу роли венгерского банка в украинском конфликте. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Представитель Германии Анналена Бербок возмутилась позицией Будапешта, согласно которой страна не будет одобрять дополнительный пакет помощи Украине до тех пор, пока банковская компания OTP не будет исключена из списка "спонсоров войны". Глава немецкого МИД отметила, что руководство компании признает за Россией территории Луганской и Донецкой областей, а также выдает кредиты российским солдатам. Журналисты отметили, что эти сведения ничем не были подтверждены.

Петр Сийярто отверг все обвинения, указав на глубокое заблуждение Бербок о происходящем, сообщает телеканал "360". Он напомнил, что ранее в OTP высказали публичную поддержку Украине.

По данным издания, конфликт между главами немецкого и венгерского МИД произошел после того, как Швеция и Эстония накинулись на Венгрию из-за отказа поддерживать очередной пакет санкций против России, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".