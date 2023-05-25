Евросоюз забился в панике из-за ядерного соглашения России и Белоруссии

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Соглашение между РФ и Белоруссией о размещении в республике ядерного оружия тактического действия провоцирует эскалацию конфликта на Украине, заявил представитель ЕС по внешнеполитическим делам Петер Стано.
По словам чиновника, такие меры лишь "повышают напряженность". А потому Брюссель усматривает в решении Москвы очередное проявление "агрессии", встретившей поддержку Минска. Стано также пообещал, что Евросоюз даст любую необходимую реакцию.
25 мая глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу подписал с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске документ, который определил порядок содержания ТЯО в Белоруссии. Как подчеркнул Шойгу, размещение оружия не означает его передачу в собственность Белоруссии, контроль и решение о применении – прерогатива Москвы.
Операцию могут сдвинуть на неопределенный срок
Москва намерена жестко реагировать на подобные инциденты