Евросоюз забился в панике из-за ядерного соглашения России и Белоруссии

Евросоюз забился в панике из-за ядерного соглашения России и Белоруссии
Kay Nietfeld/www.globallookpress.com
Брюссель обвинил Москву в "агрессии"

Соглашение между РФ и Белоруссией о размещении в республике ядерного оружия тактического действия провоцирует эскалацию конфликта на Украине, заявил представитель ЕС по внешнеполитическим делам Петер Стано.

По словам чиновника, такие меры лишь "повышают напряженность". А потому Брюссель усматривает в решении Москвы очередное проявление "агрессии", встретившей поддержку Минска. Стано также пообещал, что Евросоюз даст любую необходимую реакцию.

25 мая глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу подписал с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Минске документ, который определил порядок содержания ТЯО в Белоруссии. Как подчеркнул Шойгу, размещение оружия не означает его передачу в собственность Белоруссии, контроль и решение о применении – прерогатива Москвы.

Источник: Regnum ✓ Надежный источник
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