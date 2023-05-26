"Знаю, что они скажут": Путин отказался давать слово главе Минфина на совещании

Глава государства сообщил, что прекрасно знает наперед о том, что желает сказать министр

Президент России Владимир Путин провел заседание с членами "Деловой России", заявив, что бизнес ограничивается не только экономикой. В частности, глава государства указал, что интересы бизнеса должны быть завязаны исключительно на РФ.

Страна не должна замыкаться на внутреннем отечественном рынке. "Рынком будущего" для России теперь являются африканский континент, Азия, ближневосточные страны и Латинская Америка.

Власти же продолжат работать над снижением административной нагрузки на бедных честных бизнесменов. Президент страны поручил кабмину завершить работу по законодательным инициативам для декриминализации уголовного законодательства, регулирующего бизнес-отрасли.

Однако в ходе совещания глава государства даже отказался давать слово представителям Минфина и Минэкономики, заявив, что в курсе заявлений, с которыми выступят коллеги.