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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что скандальные слова сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, возликовавшего от "смерти русских", позорят Соединенные Штаты.
В пресс-службе президента России указали, что подобные политические фигуры рушат имидж американского государства.
"Трудно представить для страны больший позор", – высказался Песков.
Напомним, в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским Грэм назвал смерть россиян военную поддержку ВСУ лучшим инвестированием Белого дома из-за "смерти русских" – такой результат, по его словам, превзошел все ожидания Вашингтона.
Окончание конфликта не удовлетворит никого