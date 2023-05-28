Кремль ответил на ликование сенатора США от "убийства русских"

Москва покрутила пальцем у виска

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что скандальные слова сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, возликовавшего от "смерти русских", позорят Соединенные Штаты.

В пресс-службе президента России указали, что подобные политические фигуры рушат имидж американского государства.

"Трудно представить для страны больший позор", – высказался Песков.

Напомним, в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским Грэм назвал смерть россиян военную поддержку ВСУ лучшим инвестированием Белого дома из-за "смерти русских" – такой результат, по его словам, превзошел все ожидания Вашингтона.