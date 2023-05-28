Эрдоган одержал победу в президентских выборах

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Избирком Турции подтвердил победу Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента республики. По информации председателя ЦИК Ахмета Инера, после обработки 99,75% бюллетеней действующий глава государства набрал 52,1% голосов.
Оппонент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%.
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