Эрдоган одержал победу в президентских выборах

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С отрывом более чем в 4%

Избирком Турции подтвердил победу Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента республики. По информации председателя ЦИК Ахмета Инера, после обработки 99,75% бюллетеней действующий глава государства набрал 52,1% голосов. Оппонент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу набрал 47,9%.

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