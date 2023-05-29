Поставки F-16 Украине обернулись скандалом после слов Лаврова

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США "играют с огнем", решившись на поставки истребителей F-16 Украине. Он предупредил, что это приведет к серьезной эскалации конфликта. На зявление дипломата отреагировали читатели Daily Mail, которые начали скандалить друг с другом из-за разных позиций по этому вопросу.
Одни британцы напомнили, что у них в стране нет F-16, поэтому и дела до передачи истребителей тоже нет никакого – опасность со стороны России им не грозит. Другие заявили, что против подобного решения, поскольку в результате это наверняка приведет к новым бомбежкам Киева.
Еще одни читатели отметили, что именно расширение НАТО привело к началу российской спецоперации на Украине. На этом фооне они призвали вовсе распустить альянс.
"Как они могут начать нападать на другие страны. Я не верю в ядерный потенциал. Мы должны стереть их с лица планеты",
"Да, есть подозрение, что их ядерные заявления не соответствуют заявленным",
"Движение НАТО на восток показывает, что слово американского президента ничего не стоит",
"Пусть Великобритания и не имеет F-16, но мы поставляли украинцем оборонительное и наступательное дальнобойное оружие, из-за чего Москва и Санкт-Петербург оказались под прицелом",
"А поставлять ядерное оружие в Белоруссию это разве не эскалация?",
– пишут британцы.
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