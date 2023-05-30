ЕС обратился к России после атаки на Москву

ЕС обратился к России после атаки на Москву
Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Запад просит ВС РФ отказаться от ответных ударов

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано утверждает, что на данный момент не располагает достоверной информацией об атаке украинских беспилотников на Москву во вторник. Однако, несмотря на это, он решил обратиться к России с призывом.

Стано заявил, что российская сторона не должна использовать произошедшее как повод для "эскалации незаконной агрессии против Украины". 

Согласно официальным данным, всего над Москвой было зафиксировано восемь беспилотников. Пять удалось сбить, еще три отклонились от курса после воздействия РЭБ и врезались в жилые дома. 

Украинская сторона отказалась признавать причастность к атаке на российскую столицу. При этом российский министр обороны Сергей Шойгу назвал Киев организатором нападения, пообещав, что ВС РФ максимально жестко отреагируют на такие действия. Также СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт" по факту атак беспилотников в Москве.

Источник: РИА "Новости"
новости партнеров

Что происходит в Москве после атаки ВСУ

В столице ввели план "Тайфун"

В России захотели присоединить еще одну область Украины

Это поможет защитить приграничные регионы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей