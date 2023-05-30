ЕС обратился к России после атаки на Москву

Запад просит ВС РФ отказаться от ответных ударов

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано утверждает, что на данный момент не располагает достоверной информацией об атаке украинских беспилотников на Москву во вторник. Однако, несмотря на это, он решил обратиться к России с призывом.

Стано заявил, что российская сторона не должна использовать произошедшее как повод для "эскалации незаконной агрессии против Украины".

Согласно официальным данным, всего над Москвой было зафиксировано восемь беспилотников. Пять удалось сбить, еще три отклонились от курса после воздействия РЭБ и врезались в жилые дома.

Украинская сторона отказалась признавать причастность к атаке на российскую столицу. При этом российский министр обороны Сергей Шойгу назвал Киев организатором нападения, пообещав, что ВС РФ максимально жестко отреагируют на такие действия. Также СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт" по факту атак беспилотников в Москве.