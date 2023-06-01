В США пошли на хитрый обман с атакой дронов на Москву

В США пошли на хитрый обман с атакой дронов на Москву
Фото: www.unsplash.com
Американский телеканал выдумал небылицу

Нападение украинских беспилотников на Московский регион получило широкий резонанс в мировом информационном пространстве. Однако в Америке решили сгустить краски и пошли на откровенное вранье.

Так, авторитетный местный телеканал Newsmax выпустил материал, в котором выдал разрушение жилого дома в одном из штатов США за последствия удара беспилотника Вооруженных сил Незалежной на столицу нашей страны.

Американцы на весь мир выставили кадры, на которых видны серьезные разрушения части многоэтажного дома, и объявили, что это последствия "атаки дронов на Москву". При комментировании показанного видеоролика телеведущая сообщила, что беспилотники обрушились на несколько жилых зданий в Белокаменной и серьезно их разрушили.

На самом деле, на кадрах был дом из штата Айова, который обрушился несколько дней назад. В этой трагедии люди получили серьезные ранения, несколько пропали без вести. Кадры с американской многоэтажкой показывали многие местные телеканалы.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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