Запад напуган следующим шагом России в ключевом регионе

Лидеры борются на разных направлениях

Коллективный Запад очень обеспокоен тем, что у Москвы есть все возможности закрепить свои позиции в Арктической зоне. Россия обладает всем необходимым для того, чтобы обеспечить себе свободный доступ к природным богатствам этого региона. Такую информацию публикует авторитетное западное издание The Financial Times.

Журналисты обратили внимание: Москва может заручиться поддержкой Пекина, что в конце концов способно привести к появлению российско-китайского аналога Арктического совета. Такое развитие событий может стать катастрофой для западных стран, которые также претендуют на богатства Арктики.

Фактически решение западных государств разорвать сотрудничество с Россией по вопросам Арктической зоны
развязало Москве руки. Теперь Россия может переориентироваться на Китай с тем, чтобы продолжить развивать эту лакомую часть Земли.

Эксперты напомнили, что около 40% арктических территорий принадлежат нашей стране. Однако Запад из-за украинского конфликта отказался сотрудничать с Москвой, таким образом по установившейся дурной традиции выстрелил себе в ногу.

Источник: The Financial Times ✓ Надежный источник
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