Заявление Лондона о российских военных шокировало жителей Запада

Заявление Лондона о российских военных шокировало жителей Запада
Фото: www.unsplash.com
Люди с ужасом наблюдают за действиями местных политиков

Лидер британской администрации Риши Сунак позволил себе весьма резкое заявление о российских военных. Премьер-министр Британии подчеркнул, что западной коалиции нужно бросить все силы на то, чтобы вытеснить военнослужащих с территории украинского государства. Для этих целей Сунак призвал обеспечить киевский режим боевой авиацией. Такое воинственное заявление переполошило социальные сети.

Западные интернет-пользователи понимают, к чему может привести подобного рода эскалация конфликта. Люди неистовствуют и требуют от британского правительства прекратить подливать масло в огонь.

"Вы – поджигатели конфликта", "Нужно прекратить финансировать этот конфликт", – подчеркивают жители западных стран.

Люди отмечают, что предоставление украинским боевикам военной авиации резко обострит конфликт и может вынудить Россию на более жесткие действия. Очевидно, что подобное развитие событий выйдет боком всему мировому пространству. Простые жители Запада просят своих политиков обеспечить заключение мира.

К слову, ранее стало известно, что российские правоохранители провели успешное задержание жителя Нижегородской области за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Как пишет gazetametro.ru, задержанные сознательно работал на подрыв национальной безопасности нашей страны.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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