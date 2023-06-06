Путин решил вернуть в Россию давно забытую науку СССР

Предмет будут изучать в школах уже с 2024 года

Президент РФ Владимир Путин распорядился о введении уроков черчения в отечественных школах с 2024 года. Документ уже опубликован на официальном портале Кремля.

Как отмечает источник, с предстоящего учебного года школьники будут изучать черчение на общеобразовательном уровне – а затем основы будут продолжать штудировать уже те, кто выберет обучение по инженерному профилю.

Ранее инициатива о возвращении уроков черчения, преподававшегося в СССР как обязательный элемент школьной программы, поступила от одного из депутатов в нижнюю палату парламента после обращения в Министерство просвещения.