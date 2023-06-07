Почему на самом деле Сноуден остался в России

Американец не хотел жить в нашей стране

Экс-работник Агентства нацбезопасности Соединенных Штатов Америки Эдвард Сноуден признался, что изначально не собирался насовсем оставаться на территории нашей страны. Россия не казалась американцу привлекательным местом для проживания.



Истинная причина того, что мужчина в итоге все же обосновался на территории Российской Федерации заключается в том, что только Москва согласилась приютить беглеца, сообщает информационный ресурс "Общественная служба новостей".



Сноуден рассказал, что обращался к властям многих государств с просьбой предоставить ему политическое убежище. Однако представители властей большинства стран боялись, что за это будут наказаны вашингтонской администрацией, передает телеканал "360".



Другие государства понимали, что их возможностей может не хватить для того, чтобы обеспечить американцу безопасное и комфортное убежище, добавляет канал RT.



Только власти Российской Федерации тогда заявили, что готовы взять на себя ответственность за жизнь американца и предоставить ему кров. Таким образом, Сноуден стал российским гражданином исключительно из-за того, что Москва не испугалась гнева вашингтонской администрации. Заветный бордовый паспорт американец получил осенью прошлого года.

