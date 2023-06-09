На Востоке вспыхнул бунт против Америки

Многим надоела гегемония Вашингтона

Белый дом всеми силами старается сохранить в своих руках бразды правления. Однако на фоне заметного ослабления вашингтонской администрации многие страны начинают иначе смотреть на Америку и постепенно демонстрируют ей свое неповиновение. Так, настоящий бунт вспыхнул в Саудовской Аравии.



Как стало известно американским журналистам из неких "секретных документов", наследный принц этого восточного государстваМухаммед бен Салман Аль Сауд пригрозил вашингтонской администрации "серьезными экономическими последствиями" за то, что американцы хотели наказать саудовцев из-за решения сократить добычу "черного золота", передает телеканал RT.



Сообщается, что осенью американский главнокомандующий Джо Байден объявил Саудовской Аравии, что предпримет против нее меры из-за сокращения добычи нефти на фоне взлета цен на энергетические ресурсы, отмечает телеканал "360".



При этом отмечается, что в публичной плоскости Эр-Рияд не стал озвучивать свое реальное отношение к этому вопросу. Конфликтную ситуацию решали в дипломатической плоскости. Однако в частном порядке Байдену объявили, что в случае "наказания" Саудовская Аравия в корне изменит свое отношение к США, что нанесет сокрушительный экономический ущерб американскому государству. Такую информацию публикует интернет-издание "МИР24".



Тем временем, в Соединенных Штатах Америки заявляют, что сотрудничество с Эр-Риядом сохраняется на высоком уровне и все конфликтные вопросы удается решить полюбовно.

