Неожиданный шаг Египта порадовал Москву

Россия поддерживает действия Каира

Желание египетских властей стать частью объединения БРИКС поддержали в нашей стране. Такой информацией с журналистами поделился российский посол в столице этого африканского государства Георгий Борисенко.



Москва готова содействовать Каиру во вступлении в союз. Как сообщил высокопоставленный дипломат, Египет может присоединиться к объединению после того, как внутри БРИКС окончательно согласуют регламент приема новых государств.



Борисенко отметил, что на сегодняшний день представители стран-участниц по-разному смотрят на вопросы, связанные с определением критериев и процедуры вхождения в союз. Дипломат добавил, что для египтян данный шаг – огромный плюс. У них появятся обширные политические и экономические возможности. Вес египетского государства на международной арене серьезно увеличится.



В частности, Египет сможет активно участвовать в разработке альтернативных долларовой системе механизмов расчета.



Напомним, в союзе, помимо России, состоят Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия и ЮАР.

