Неожиданный шаг Египта порадовал Москву

Неожиданный шаг Египта порадовал Москву
Фото: www.unsplash.com
Россия поддерживает действия Каира

Желание египетских властей стать частью объединения БРИКС поддержали в нашей стране. Такой информацией с журналистами поделился российский посол в столице этого африканского государства Георгий Борисенко.

Москва готова содействовать Каиру во вступлении в союз. Как сообщил высокопоставленный дипломат, Египет может присоединиться к объединению после того, как внутри БРИКС окончательно согласуют регламент приема новых государств.

Борисенко отметил, что на сегодняшний день представители стран-участниц по-разному смотрят на вопросы, связанные с определением критериев и процедуры вхождения в союз. Дипломат добавил, что для египтян данный шаг – огромный плюс. У них появятся обширные политические и экономические возможности. Вес египетского государства на международной арене серьезно увеличится.

В частности, Египет сможет активно участвовать в разработке альтернативных долларовой системе механизмов расчета.

Напомним, в союзе, помимо России, состоят Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия и ЮАР.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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