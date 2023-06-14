В Азии указали на важную деталь в речи Путина военкорам

В Азии указали на важную деталь в речи Путина военкорам
Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Во всем мире внимательно следят за словами нашего президента

Журналисты Азиатско-Тихоокеанского региона обратили внимание, что во время беседы российского лидера Владимира Путина с военкорами были обозначены несколько главных тем, касающихся хода специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.

В прессе отмечают, что наш главнокомандующий обратил особое внимание на катастрофические потери украинского противника, отсутствие каких-либо успехов Киева на поле брани, а также обозначил возможность создания "санитарной зоны".

Азиатские эксперты особенно детально описали заявление главы нашего государства о создании "санитарной зоны". Она может появиться на украинских землях для того, чтобы прекратить обстрелы российских приграничных регионов.

Напомним, ранее в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что за июнь украинский противник потерял порядка 7,5 тысячи военных. Такую информацию публикует телеканал "360".

К слову, глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил факт серьезных потерь западной техники на украинской территории. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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