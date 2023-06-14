Во всем мире внимательно следят за словами нашего президента

Журналисты Азиатско-Тихоокеанского региона обратили внимание, что во время беседы российского лидера Владимира Путина с военкорами были обозначены несколько главных тем, касающихся хода специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.



В прессе отмечают, что наш главнокомандующий обратил особое внимание на катастрофические потери украинского противника, отсутствие каких-либо успехов Киева на поле брани, а также обозначил возможность создания "санитарной зоны".



Азиатские эксперты особенно детально описали заявление главы нашего государства о создании "санитарной зоны". Она может появиться на украинских землях для того, чтобы прекратить обстрелы российских приграничных регионов.



Напомним, ранее в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что за июнь украинский противник потерял порядка 7,5 тысячи военных. Такую информацию публикует телеканал "360".



К слову, глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил факт серьезных потерь западной техники на украинской территории. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

