Об изоляции Москвы и речи нет

Западные страны стараются подорвать стабильность в нашем государстве за счет бесконечных санкций и всевозможных ограничений. Однако России удалось достаточно оперативно переориентироваться на другие части света. Так, серьезный прорыв был достигнут в сотрудничестве с африканскими государствами.



Новым неожиданным союзником Москвы стал Алжир. Страны договорились развивать тесное сотрудничество, которое приведет к взаимовыгодным результатам. Сейчас речь в первую очередь идет о добыче энергетических ресурсов. Государства будут активно взаимодействовать в сфере разведки и добычи углеводородов, а также переработке черного золота и голубого топлива.



Стоит отметить, что в последнее время Россия прикладывает серьезные усилия для того, чтобы завоевать расположение стран, находящихся вне западного блока. После того, как коалиция Евросоюза и Соединенных Штатов Америки продемонстрировала свои глубоко русофобские взгляды, Москва стала значительно больше внимания уделять странам африканского региона и Азии. Такое сотрудничество самым благотворным образом скажется на всех участниках.

