Запад провоцирует Кремль на нажатие "ядерной кнопки"

Запад провоцирует Кремль на нажатие "ядерной кнопки"
Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Однако "хрен им", утверждает Путин

Коллективный Запад провоцирует Москву на жесткий ответ, ожидая, когда она примется "нажимать кнопки". С таким заявлением выступил на полях ПМЭФ российский лидер Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что соответствующая необходимость отсутствует – успехов у противника на фронте нет. А потому коллективный Запад пытается разгонять месседжи об атомном оружии, которое якобы Москва чуть ли не достает из-за спины для дальнейшего обрушения.

С теоретической точки зрения подобный сценарий возможен при угрозе территориальной целостности страны. Однако, добавил Путин, смысл таких средств поражения заключается в обеспечении не просто безопасности, а самого существования страны. Подобная необходимость сегодня отсутствует, однако сами рассуждения на эту тему существенно накаляют градус.

Более того, у России больше поводов для хладнокровия, в отличие от Североатлантического альянса, ввиду наличия большего запаса боеголовок. Поэтому НАТО постоянно пытается склонить Кремль к переговорам.

"Хрен им", – заключил Путин.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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