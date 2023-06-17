Действия Польши поразили международное пространство

Несколько дней назад в Варшаве произошел вопиющий случай. Местные власти целые сутки удерживали безопасников и журналистов, которые прибыли вместе с президентом ЮАР Сирилой Рамафосы, в аэропорту. Своими впечатлениями о "европейском радушии" поделился один из журналистов-узников.



Делегация собиралась на переговоры по поводу конфликта, развернувшегося на территории украинского государства, однако многие граждане африканской республики были вынуждены целые сутки находится в аэропорту из-за действий варшавской администрации.



Южноафриканский журналист заявил, что этот опыт был для него очень болезненным. Нахождение в аэропорту чужого государства мужчина сравнил с пребыванием в чистилище.

"От полного отчаяния от того, что застряли на чартерном рейсе, до выхода из чистилища", – так несчастный описал свои эмоции во время пребывания в воздушной гавани Варшавы.

К счастью, в конце концов людям удалось выйти в польскую столицу и немного передохнуть. Журналист назвал произошедшее "сумасшедшим днем" и понадеялся, что в его жизни больше не будет таких эксцессов.



Любопытно, что поляки стараются убедить общественность в том, что безопасники африканского президента добровольно согласились остаться в самолете, так как у них не было разрешения на ввоз оружия в европейскую страну. Почему из самолета также не выпускали журналистов, остается загадкой.

