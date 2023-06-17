"Отправил по нескольким каналам": Пригожин сообщил детали передачи контракта в Минобороны РФ

Основатель ЧВК "Вагнер" рассказал подробности передачи контракта в Минобороны. Журналисты задали главе "оркестра" вопрос по поводу появившейся в Сети видеозаписи, на которой, как утверждается, попал момент передачи его контракта в оборонное ведомство нашей страны. Данную тему в разговоре с предпринимателем подняли авторы Telegram-канала "Пора домой".



Пригожин заявил, что неоднократно пытался передать документ в Министерство обороны не только через официальное "окно приемки корреспонденции", но и по личным каналам.

"Я отправил этот контракт по нескольким каналам, пытался передать через окно приемки корреспонденции в Министерство обороны, это то, что вы видели. Отправил по почте и передал нарочным, так, чтобы они его точно получили" – сообщил Евгений Пригожин.

Лидер "музыкантов" добавил, что отправил документ в оборонное ведомство "по почте и передал нарочным". По словам Пригожина, он приложил усилия для того, чтобы министерство точно получило его послание.

При этом предприниматель пока считает излишним разглашать детали контракта. Он предположил, что министерство само может его обнародовать:

"Я пока не буду разглашать все нюансы контракта. Я думаю, что Минобороны само сольет его в ближайшее время, как только получит".