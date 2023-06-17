Заявление президента активно обсуждают

Слова российского лидера Владимира Путина об украинском президенте Владимире Зеленском весьма порадовали жителей Франции. В целом, в европейских странах внимательно следят за высказываниями нашего главнокомандующего.

Французские интернет-пользователи обратили внимание на заявление Владимира Владимировича на площадке ПМЭФ. Наш президент сообщил, что его друзья-евреи считают украинского лидера позором еврейского народа.

Во Франции это заявление вызвало ликование. Жители Пятой республики отмечают, что высказывание Владимира Путина бьет в самую точку.

"Голос мудрости", "Молодец, мистер Путин, что нашел в себе мужество сказать правду", – пишут французские интернет-пользователи в социальных сетях.

Люди отмечают, что наш президент абсолютно прав в оценке украинского президента, действия которого поставили международное пространство на грань развязывания третьей мировой войны.