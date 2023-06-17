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Западные государства готовы предоставить Вооруженным силам Незалежной подержанные истребители
F-16 только для того, чтобы послать новый сигнал российскому главнокомандующему Владимиру Путину о готовности Североатлантического альянса и в будущем оказывать помощь украинским властям. К такому выводу пришли американские журналисты Иэн Марлоу и Наталья Дроздяк, их статья опубликована в Bloomberg.
В материале отдельно отмечается, что киевский режим не демонстрирует успехи на полях специальной военной операции Российской Федерации. Хваленое контрнаступление пока ни к чему не привело. Соединенные Штаты Америки и Европейский союз могут направить на Украину истребители F-16, однако они вряд ли успеют попасть в руки незалежных боевиков, чтобы помочь им в контрударе. Эту боевую технику хотят использовать исключительно как сигнал для главы России Владимира Путина.
"Истребители F-16 – послание Путину: поддержка НАТО не ослабевает", – указано в материале.
При этом отдельно отмечается, что обслуживание старых самолетов обойдется в кругленькую сумму. Однако западная коалиция готова на любые траты, лишь бы показать России, что конфликт на территории Украины очень далек от завершения.
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