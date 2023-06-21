Казахстан решил резко порвать связи с Россией

Казахстан решил резко порвать связи с Россией
Фото: Bill Ingalls/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Шаг стал для всех неожиданным

МИД Казахстана выступил с объявлением, что 20-я международная встреча по Сирии в Астане станет последней. О том, будет ли республика дальше обсуждать вопрос с участниками Астанинской тройки пояснять не стали.

Астанинский процесс был начат в 2017-м году по инициативе российской, турецкой и иранской сторон для урегулирования сирийского конфликта. В качестве постоянного места дислоцирования выбрали столицу Казахстана. В МИД республики заявили, что больше потребностей во встречах нет, поскольку "постепенный выход Сирии из изоляции в регионе можно сформулировать как знак того, что Астанинский процесс с честью справился со своей задачей".

На это уже отреагировала Россия. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что решение Казахстана стало для всех крайне резким и неожиданным. Он отметил, что Астана надеется, что участники процесса смогут подобрать другую площадку для встреч.

В Сети бурно отреагировали на новую инициативу республики. Некоторые обозреватели отметили, что новость стала настоящим шоком для России, Турции и Ирана, а также представителей правительства Сирии и сирийской оппозиции. Некоторые выразили мнение, что этот шаг можно рассматривать как намерение Казахстана порвать больше политических связей с РФ.

Источник: Спутник. Казахстан ✓ Надежный источник
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