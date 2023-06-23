Глава Киева переходит все границы

Сегодня уже не вызывает сомнений, что украинская армия остается на плаву исключительно благодаря беспрецедентной поддержке со стороны коалиции западных государств. Однако украинский президент Владимир Зеленский не стесняется кусать руку, которая обеспечивает ему прекрасное существование. Недавнее скандальное заявление президента взбесило жителей Европы.



Так, руководитель украинского государства неожиданно объявил, что лидеры западных стран трепещут перед российским главнокомандующий Владимиром Путиным и только поэтому запрещают Незалежной вступать в стройные ряды Североатлантического альянса. Разумеется, для жителей Европы подобные заявления весьма оскорбительны.



В комментариях люди отмечают, что пану президенту не стоит раздражать силы, которые обеспечивают его жизнь и снабжают Вооруженные силы Украины оружием и деньгами. Кроме того, интернет-пользователи пишут о том, что вступление Киева в НАТО может привести к ядерной войне, которая обернется самыми страшными последствиями.



Впрочем, нашли и те, кто согласился с Зеленским. Некоторые поддерживают его мнение о страхе коллективного Запада перед Владимиром Путиным – только ужас перед нашим главнокомандующим удерживает НАТО от опрометчивых шагов.

"Он должен перестать раздражать людей, которые поставляют ему оружие", "Пусть лучше остановит конфликт", – отмечают комментаторы.

