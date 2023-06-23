Странное заявление Зеленского о Путине привело к громкому скандалу

Странное заявление Зеленского о Путине привело к громкому скандалу
Владимир Путин. Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава Киева переходит все границы

Сегодня уже не вызывает сомнений, что украинская армия остается на плаву исключительно благодаря беспрецедентной поддержке со стороны коалиции западных государств. Однако украинский президент Владимир Зеленский не стесняется кусать руку, которая обеспечивает ему прекрасное существование. Недавнее скандальное заявление президента взбесило жителей Европы.

Так, руководитель украинского государства неожиданно объявил, что лидеры западных стран трепещут перед российским главнокомандующий Владимиром Путиным и только поэтому запрещают Незалежной вступать в стройные ряды Североатлантического альянса. Разумеется, для жителей Европы подобные заявления весьма оскорбительны.

В комментариях люди отмечают, что пану президенту не стоит раздражать силы, которые обеспечивают его жизнь и снабжают Вооруженные силы Украины оружием и деньгами. Кроме того, интернет-пользователи пишут о том, что вступление Киева в НАТО может привести к ядерной войне, которая обернется самыми страшными последствиями.

Впрочем, нашли и те, кто согласился с Зеленским. Некоторые поддерживают его мнение о страхе коллективного Запада перед Владимиром Путиным – только ужас перед нашим главнокомандующим удерживает НАТО от опрометчивых шагов.

"Он должен перестать раздражать людей, которые поставляют ему оружие", "Пусть лучше остановит конфликт", – отмечают комментаторы.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Вытащить со дна Атлантики: эксперт назвал способ спасти ученых с батискафа

Запаса кислорода на борту у потерявшихся пассажиров осталось меньше чем на сутки

ВСУ нанесли страшный удар по мосту в Крыму

Полотно прошито насквозь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей