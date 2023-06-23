"Миру невыгодно": Франция мощно ударила по России

Скандальное заявление Парижа взбудоражило общественность

Коалиция западных стран сегодня не стесняется выступать с резкими заявлениями в адрес нашего государства. На этот раз отличился руководитель Пятой республики Эммануэль Макрон. Политик не постеснялся отвесить Москве хлесткую пощечину.



Так, руководитель парижской администрации объявил, что на сегодняшний день наша страна якобы играет "невыгодную для всего международного пространства роль". Таким образом руководитель Франции обозначил свое отношение к укреплению связей между Москвой и африканскими странами.



Судя по всему, тесные связи России и Африки серьезно раздражают европейцев, которые сами имеют большие виды на государства этого региона. Французский лидер пытается убедить общественность в том, что наша страна якобы занимается дестабилизацией африканских государств в угоду собственным целям.



На чем базируются такие выводы, Макрон уточнять не стал. Президент Франции лишь пафосно объявил, что Россия якобы намеревается "стать единственным колонизатором 21-го века" и чуть ли не пытается захватить мир.

