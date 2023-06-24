Путин выступит с обращением к россиянам

Главе государства оперативно докладывают о происходящем

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением. Об этом утром в субботу, 24 июня, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что глава государства получает доклады в режиме реального времени от всех ведомств.

Выступление верховного главнокомандующего будут транслировать по федеральным телеканалам.

Ранее стало известно, что в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело в связи с попыткой организации вооруженного мятежа. Об этом генпрокурор РФ Игорь Краснов лично проинформировал президента в ночь на субботу.



