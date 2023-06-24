Запад отреагировал на происходящее в России

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Западные страны уже в курсе мятежа, который организовали бойцы ЧВК "Вагнер" внутри России. Их официальные представители отметили, что продолжают внимательно следить за ситуацией.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак созвал экстренное совещание по безопасности COBRA. Он обратился к российским властям и мятежникам с просьбой защищать гражданское население.
Глава Франции Эммануэль Макрон утверждает, что тоже следит за развитием конфликта. Никакого отношения к происходящему Елисейский дворец не озвучил.
В Евросоюзе отметили, что также все внимание приковано к происходящему в стране. При этом они заявили, что инцидент – внутреннее дело России.
США пока официально не отреагировали на мятеж. Однако сотрудники уже проинформировали Джо Байдена о происходящем. Секретарь Совета национальной безопасности США Адам Ходж заявил, что Белый дом будет консультироваться с союзниками по поводу событий в России.
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